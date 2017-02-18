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(Görüntülü Haber) HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan Aslan gözaltına alındı

MİDYAT (Mardin), () - BATMAN'da yargılandığı davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde gözaltına alındı. Batman 5'inci...

MİDYAT (Mardin), () - BATMAN'da yargılandığı davaların duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde gözaltına alındı. Batman 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı iki ayrı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle 8 Şubat günü hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat İlçesi'nde aracıyla seyir halindeyken bugün saat 17.00 sıralarında polis tarafından durduruldu. Polisin Midyat'ta bulunan bir sokakta saat 20.15'e kadar beklettiği Aslan, bir evde akşam namazı kıldı. Yakalama kararının getirilmesi üzerine Aslan gözaltına alındı. Midyat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen aslan, önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, buradan da ifadesinin alınması için Midyat Adliyesi'ne sevk edildi.

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