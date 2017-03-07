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(Görüntülü Haber) HDP Milletvekili Kerestecioğlu yargılanıyor

Arzu KAYA/İSTANBUL, () HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği gerekçesiyle 3...

Arzu KAYA/İSTANBUL, () HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. "NEYİN SUÇ OLUP, NEYİN OLMADIĞINI BİLECEK BİR HUKUKÇUDUR" Anadolu 6. Asliye Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Filiz Kerestecioğlu katılmazken, Kerestecioğlu'nu çok sayıda avukatı temsil etti. Duruşmada söz alan avukat Canan Arın, Kerestecioğlu'nun hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirterek, "Neyin suç olup, neyin suç olmadığını bilecek bir hukukçudur. Bu dava siyasi bir davadır" dedi. Bir diğer avukat Cevriye Arın da suçun yasal unsurlarının oluşmadığını söyleyerek olay tarihinde Kerestecioğlu'nun yasal haklarını kullandığını ifade etti. HAKİM: BÜYÜK BİR TESADÜF OLMUŞ Kerestecioğlu'nun 30 yılını avukatlık mesleğine ve şiddet gören kadınlara adadığını söyleyen avukat Fatma Hoşgör Tekeşin ise gözleri dolarak savunma yaptı. Delil aranmadan iddianame hazırlandığını belirten avukat Tekeşin, "Müvekkilim hakkında açılan tek dava mahkemenizdeki bu davadır. Mevcut deliller ile derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Bu dava 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce oldu" dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi Gülperi Güneş ise gülümseyerek, "Büyük bir tesadüf olmuş" dedi ve katibine, "Hiç düşündünüz mü bugünü verirken" diye sordu. Avukat Tekeşin savunmasında devamla, "Savunmasının alınması dahi onun cezalandırılması anlamına gelmektedir" diye konuştu. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme, avukatların savunmalar doğrultusunda dosyanın incelenmesine ve Filiz Kerestecioğlu'nun savunmasının alınıp alınmamasına yönelik değerlendirmenin bir sonraki celse yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy Altıyol Boğa Meydanı'nda Filiz Kerestecioğlu'nun eyleme katıldığı belirtildi. Eylemin yüze yakın kadınla gerçekleştiği belirtilen iddianamede, kalabalığın yoğun araç ve yaya trafiğini aksatabileceği nedeniyle emniyet görevlilerinin gösterinin yapılabileceği müsait bir alan olmadığı, bu sebeple dağılmaları yönünde uyarılarda bulundukları anlatıldı. Uyarılara rağmen Kerestecioğlu'nun da arasında bulunduğu grubun dağılmadığı kaydedilen iddianamede, Kerestecioğlu'nun "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma" suçunu işlediği kaydedildi. Kerestecioğlu hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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