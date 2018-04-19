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(Görüntülü Haber) HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'a 7.5 yıl hapis (2)

HDP'Lİ VEKİLLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın karar duruşmasını izleyen HDP milletvekilleri adliye çıkışında...

HDP'Lİ VEKİLLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın karar duruşmasını izleyen HDP milletvekilleri adliye çıkışında yaptıkları açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, mahkeme heyetinin taleplerin tümünü reddetmesini hatırlatarak, “Bu da kararın nereden verildiğinin göstergesidir. Kararı tanımıyoruz, halk iradesine yapılan bir cezalandırmadır. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi verilen bu ceza, AKP’nin duyduğu korkudan kaynaklanıyor"dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ise, cezalarla Kürt halkının iradesinin rehin alınmak istendiğini ileri sürdü. Ak Parti'nin iktidarı kaybetmenin telaşı içerisinde olduğunu söyleyen Uca, "Linç kampanyasının sonucu bu karar verildi. Bu karar hukuki değildir. Bu yüzden erken bir seçime gidiyorlar. 24 Haziran’da da bu tutuklamalar ve halkımız üzerindeki baskıların hesabını soracağız" diye konuştu.

 

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