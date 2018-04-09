(Görüntülü Haber) HDP Mardin Milletvekili Yıldırım'ın davası karara kaldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, çeşitli suçların yanısıra 6-8 Ekim olaylarında 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına devam edildi. Yıldırım'ın Kürtçe savunma yaptığı duruşma karar için ertelendi.



HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'da tutuklandı. Yıldırım hakkında 7 kez 'terör örgütü propagandası yapmak', 4 kez 'suç ve suçluyu övmek', 2 kez 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ile 6-8 Ekim olaylarında 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



KÜRTÇE SAVUNMA YAPTI



Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kocaeli 1 nolu F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gülser Yıldırım ilk kez katıldı. Duruşmayı Yıldırım'ın ailesi ile HDP milletvekilleri Ziya Pir, Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan da izledi. Duruşmada tercüman aracılığıyla Kürtçe savunma yapan Gülser Yıldırım, hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi. Daha sonra söz alan sanık avukatları da Yıldırım'ın tahliyesini talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, HDP'li Gülser Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma kararı verilmesi için 19 Nisan gününe ertelendi.



'BİZE NEDEN KARDEŞ HUKUKU UYGULANMIYOR



Duruşma çıkışında açıklama yapan HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Gülser vekilimizin mahkeme başında söylediği sürekli iktidarlar, sürekli yöneticiler biz kardeşiz diyorlar Madem biz kardeşiz, o zaman niye bize kardeş hukuku uygulanmıyor. Bizim bu mahkemelerde olmamız kardeş hukukun uygulanmadığının göstergesidir. Ben de buna tamamıyla katılıyorum. Bir partinin milletvekilleri, belediye başkanları içeride. Her ne hikmetse bunların tamamı Kürt. Vekillerimiz, belediye başkanlarımızın etnisitesinden de anlayabiliyoruz. Gerçekten de Türkiye'nin gidişatı hukuksal anlamda, ekonomik anlamda, eğitim anlamında bir felakete doğru sürükleniyor. Bu da tamamıyla hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikalar sonucudur" dedi.