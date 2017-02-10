(Görüntülü Haber) HDP'li vekiller Viranşehir'de

Mustafa MERT -ŞANLIURFA-) HDP milletvekilleri Osman Baydemir ile Hüda Kaya, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, referanduma yönelik çalışma yürüttü. Öğleden sonra Viranşehir'e gelen HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Burada partililere hitap eden milletvekillerinden Hüda Kaya, referandumda 'hayır' diyeceklerini söledi ve herkese bu konuda çağrıda bulundu. Kürtçe konuşan Osman Baydemir ise referanduma 'hayır' denilmesinin halkın iradesiyle gerçekleşeceğini kaydetti.