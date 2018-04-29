Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

(Görüntülü Haber) HDP'li Kaya: Tabanımızın ezici çoğunluğu Demirtaş diyor

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi. HDP Batman...

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi. HDP Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayı için Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ismi ağır bastığını ifade eden Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz. Gittiğimiz tüm yerlerde, alanlarda, halkla buluşmalarımızda bu talebin ısrarla bizlere yönetildiğini biliyoruz. Resmi açıklamamız da bu doğrultuda açıklandıktan sonra muhatap alınacak kadar değer tek adayın, tek ismin alternatifi Selahattin Demirtaş olduğunu düşünüyorum" dedi. Kaya, "Çatı aday gibi bir gündem günlerdir konuşuldu. Ciddi bir vakit kaybına sebep oldu. Abdullah Gül üzerinde muhalif partilerin çevreleri ortaklaşması gibi bazı gelişmeler göze çarpıyordu. Fakat, dün itibarıyla artık böyle bir seçeneğin kalmadığını gördük. Yeni dönemde ise önümüzde kalan çok kısa bir süreç içerisinde yeni bir üzerinde ittifak yapılabilir mi, partiler ortaklaşabilir mi doğrusu şahsen sanmıyorum" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314