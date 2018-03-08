(Görüntülü Haber) HDP'li Ertan: Biz kadınlar kendi tarihimizi, kendi kaderimizle yazıyoruz

VAN'da, Valiliğin izniyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, HDP ve DBP il başkanlıklarının düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kutlamalarda HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, "Bizlere dayatılan avcıların ölüm çukurlarıdır, bizlere dayatılan sessiz kalmamız, köle olmamızdır. Bize dayatılan sistemin tamamı, biat kültürüne dayalıdır. Ama artık biz kadınlar kendi tarihimizi, kendi kaderimizle yazıyoruz" dedi. Maraş Caddesi'ndeki Musa Anter Parkı önüde yapılan kutlamaya HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve Milletvekiliği düşürülen eski Siirt Milletvetili Besima Konca, HDP ve DBP'li yöneticilerin yanı sıra yaklaşık 500 kişi katıldı. Kutlamaya katılanlar, 3 ayrı polis barikatından geçtikten sonra kutlama alanına girebildi. ARTIK ERKEK İKTİDARI YIKILMAYA MAHKUMDUR HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadınlar olarak baskılara, zulme, şiddete hayır diyeceklerini belirterek şöyle konuştu: "Rehin tutuldukları için bugün aramızda bulunamayan çok değerli arkadaşlarımız var. Yüreğimiz onlarla. Bu alanda sevgili Figen Yüksekdağ şahsında bütün tutuklu milletvekili, belediye başkanları ve kadın yoldaşlarımıza burdan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bugün bu alanda sizlere seslenmesi gerekirken, tam 490 gündür demir parmaklıkların soğuk duvarların ağırladığı sevgili Figen Yüksekdağ'a selam olsun. Bir Afrika atasözü der ki; 'aslanlar kendi tarihini yazmadıkça, bizler avcıların hikayelerini dinlemek zorunda kalırız.' Evet, bugün bize yaşatılan tam da budur. Okullarda, sosyal hayatta, evde, bizlere tarih diye öğrettikleri, erkeklerin yazdığı şiddet kültüründen başka bir şey değildir. Bizlere dayatılan avcıların ölüm çukurlarıdır, bizlere dayatılan sessiz kalmamız, köle olmamızdır. Bize dayatılan sistemin tamamı biat kültürüne dayalıdır. Ama, artık biz kadınlar kendi tarihimizi, kendi kaderimizle yazıyoruz. Bugün dünyanın dört bir yanında binlerce, milyarlarca kadın şiddete, taciz ve tecavüze karşı alanlanda. O yüzden bilelim ki; yalnız değiliz. Evde yalnız değiliz, sokakta yalnız değiliz ve bu ülkede yalnız değiliz. Artık erkek iktidarı yıkılmaya mahkumdur. Üzerinde yaşadığımız topraklarda hiçbir zaman kadınlara özgürlük tanınmadı." BATIDA AK PARTİLİ, DOĞU'DA KAYYUM OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYORLAR Ak Parti iktidarını eleştiren Ertan, hiçbir dönemin bu kadar karanlık ve can yakıcı olmadığını kaydederek, "Bize dayatılan eve kapanmamız ve kaç çocuk doğurmamızdır. Bunlar Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Konya'da karşımıza AKP olarak çıkarken, Van'da, Mardin'de, Diyarbakır'da kayyum olarak çıkmaktadır. Her gün televizyonlarda sözde din adamları fetva üzerine fetva vererek yaşantımızı belirliyorlar, sokaktaki saldırganlığı kışkırtıyorlar. O yüzden bir arada durmaya, birlikte hareket etmeye ihtiyacımız var. Bunların yaşattıkları, dayattıkları çürümüş bir toplumu hatırlatıyor" dedi. Daha sonra tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Milletvekili Sabahat Tuncel'in mesajları okundu. Kutlamalar, kürt sanatçıların verdiği konserle devam etti.