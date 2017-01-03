(Görüntülü Haber) HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir adliye önünde gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Milletvekili Nursel Aydoğan'ın duruşmasını izledikten sonra, hakkındaki soruşturması kapsamında çıkarılan zorla getirilme kararı üzerine adliye önünde gözaltına alındı. Yaptığı bir açıklamada 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Milletvekili Ziya Pir için, 26 Aralık tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca zorla getirilme kararı çıkarıldı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Milletvekili Nursel Aydoğan'ın duruşmasını izlemek üzere adliye binasına gelen Ziya Pir, duruşmadan sonra Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sibel Yiğitalp ile birlikte açıklama yapmak istedi. Bu sırada Ziya Pir'in yanına gelen sivil polisler, hakkında zorla getirme kararı olduğunu ve kendisine savcılığa çıkaracaklarını söyledi. Kararın savcılıktan henüz ellerine ulaşmadığını belirten polisler, milletvekili Ziya Pir'den bir süre beklemesini istedi. Zorla getirilme müzekkeresinin beklenmesi sırasında milletvekilleri adliye önünde açıklama yaparken, Ziya Pir'in avukatının gelmesi beklendi. Açıklamanın ardından Ziya Pir, adliye önüne gelen polisler tarafından savcılığa çıkarıldı. Savcılığa çıkarılmadan önce hakkındaki zorla getirilme kararını değerlendiren Ziya Pir, "Şu anda bana yazılı tebliğ edilen bir şey yok. Fakat savcı bey biraz önce burada görevli polislere, 'Hazır buradayken getirin ben yazılı olarak hemen çıkarıyorum' demiş. Şimdi savcının yazıyı çıkarmasını bekliyoruz. Kararlar Ankara'da verilmiş. Burada sadece uygulanıyor. Dün Başbakan yardımcısı 'Burası dingonun ahırı mı? diye birşey söyledi. Evet aynen öyle. O hale getirmişler burayı. Biz de orada figüran olmamaya çalışlacağız. Bizim duruşumuz nettir. Bizi zorla mı götürürler, sürüklerler mi onu göreceğiz. Mesele buradaki polislere direnmek, direnmemek değil. Mesele savcının, hakimin karşısına geçince orada savunma yapmamız gerekiyor. Savcının hakimin şahsı ile de bir sıkıntımız yok. Fakat, bu tutum ile ilgili sıkıntılarımız var. Dosyalarımı biraz inceledim. Dünyada bir savcı ne kadar hata yapabilirse o kadar yapmışlar. Benim kalın dosyamdaki 3 sayfa benimle ilgilidir. Geriye kalan demek ki savcının suçudur. Bunu da dile getireceğiz"dedi. Ziya Pir'in savcılığa çıkarılması sırasında milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sibel Yiğitalp de kendisine eşlik etti. Bu sırada bir açıklama yapan Meral Danış Beştaş, "Buraya bir mahkeme izlemeye geldik. Fakat maalesef vekilimiz hakkında zorla getirme kararı olduğu için şu anda emniyet birimleriyle kendisine eşlik edeceğiz. Artık mahkemelerde de zorla getirmeler icra ediliyor"dedi. Ziya Pir'e eşlik eden milletvekillerinden Sibel Yiğitalp ise, "Bir gün bunu yapanlar yargılanacak. Daha önce cemaatçiler yaptı bunu. Bugün bunu yapanlar da yargılanacak"dedi.