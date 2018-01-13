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(Görüntülü Haber) HDP'den Bodrum'da enerji çalıştayı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen enerji çalıştayının ikincisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. HDP, Tunceli'nin ardından Bodrum'da da enerji çalıştayı düzenledi. Bodrum...

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen enerji çalıştayının ikincisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

HDP, Tunceli'nin ardından Bodrum'da da enerji çalıştayı düzenledi. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya; HDP MYK üyesi Prof.Dr. Beyza Üstün, HDP Muğla eş başkanları ve Bodrum eş başkanları ile partililer, çevreciler, ekolojistler ve uzmanlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar, 'Enerji politikalarının ekonomi politiği', 'Enerji ve yerelin ekolojisi', 'Enerji ve yaşam', 'Enerji politikaları ve yaşam üzerindeki baskısı' konularını masaya yatırdı.

Çalıştayda 'Ekoloji politik perspektifle yaşamı kurmak' konusunda konuşma yapan Prof. Dr. Üstün, şöyle dedi:

"Maksadımız çok net, ekolojiyi kavramak ve kendi yapımızın içinde içselleştirmek. Yaşadığımız alanlarda şu an kafaları en çok enerji karıştırıyor. Biz bunu biraz daha irdeleyelim dedik. Ekolojiye bir de enerji perspektifiyle bakalım, bunu tartışalım, anlamaya çalışalım dedik. Ekoloji, bizim tüzüğümüzde programımızda yazılı birkaç satır değil. Ekoloji bir yaşam şekli ve bu yaşam şekli aslında, politik süreçlerle hayata geçirilebilir."

Çalıştay kapsamında yarın ise, 'Ekoloji politik meşruluk', 'Yenilenebilir enerji üretimi tanıklarının mücadelesi', 'Siyasi süreçten ekoloji için mücadeleye ve yeni yaşamda enerji' konuları masaya yatırılacak.

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