BATMAN () Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz 23 Temmuz günü HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın kimliği belirsiz kişilerce darp edilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.
(Görüntülü Haber) HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın darp edilmesinin görüntüleri ortaya çıktı
BATMAN () Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz 23 Temmuz günü HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın kimliği belirsiz kişilerce darp edilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.
28 Aralık 2017 Perşembe 16:13
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