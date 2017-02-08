ADLİ KONTROLLE SERBEST Diyarbakır'da, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Silvan ilçesinden Diyarbakır'a gelirken kent girişinde gözaltına alınan Zana, çıkarıldığı savcılıkta alınan ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'nde de ifadesi alınan Leyla Zana, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST Diyarbakır'da, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Silvan ilçesinden Diyarbakır'a gelirken kent girişinde...
08 Şubat 2017 Çarşamba 18:30
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