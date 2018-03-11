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(Görüntülü Haber) Hayvanseverlerden 'Yolculuk Eziyeti' protestosu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL- Sosyal medyada organize olan ve kendilerini Hayvan Hakları Aktivistleri olarak adlandıran bir grup, yurt dışından Türkiye'ye getirilen hayvanların yolda eziyetlere maruz kaldıkları, bazılarının...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL- Sosyal medyada organize olan ve kendilerini Hayvan Hakları Aktivistleri olarak adlandıran bir grup, yurt dışından Türkiye'ye getirilen hayvanların yolda eziyetlere maruz kaldıkları, bazılarının ise öldüğü gerekçesi ile protesto gösterisi yaptı. Kadıköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde saat 15:00'da bir araya gelen 20 kişilik grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, Brezilya ve Avusturalya'dan Türkiye'ye ithal edilen hayvanların kendi dışkıları içinde yolculuk ettikleri, bazılarının ise öldüğü vurgulanarak, yolculuğun 'ölüm yolculuğu' olduğu belirtildi. Ülkelerin bu ticaretten vazgeçmesini istediklerini belirten grup, sloganlar atarak durumu protesto etti. Ellerinde pankartlar bulunan grup bir süre daha eylemine devam ettikten sonra dağıldı.

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