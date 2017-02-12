(Görüntülü Haber) Hayvansever Nevzat Eski, emekli maaşıyla 60 köpek ve 6 kediye bakıyor

ANKARA'da, Çankaya Belediyesi'nden 10 yıl önce emekli olan 57 yaşındaki hayvansever Nevzat Eski, emekli maaşı ile 60 köpek ve 6 kediye bakıyor. Eski, hayvanların beslenmesi ve kısırlaştırılması için hayvansevenlerin desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki İncek Mahallesi'nde, 3 katlı ve kaba inşaatı bitmiş binayı hayvan barınağına çeviren Nevzat Eski, "Sokaklarda aç, perişan ve yaralı köpekleri barınağına götürerek beslemeye çalıştığını; aynı zamanda yaralı, hastalıklı ve kısırlaşması gereken hayvanları hayvan kliniglerine götürerek tedavi ettirmeye çalışıyorum. Tüm bunları aldığım 2 bin TL'lik emekli maaşımla yapmaya çalışıyorum. Çok zor kış şartlarından geçiyoruz. Bu kış şartlarında barınağım da bakmaya çalıştığım hayvanlarla zor günler yaşadık. Kısırlaştırılması gereken hayvanlar var. Hayvanların beslenmeleri ve kısırlaştırılması için hayvan sevenlerin desteğine ihtiyacım var" dedi. "EMEKLİ MAAŞIM HAYVANLARA YETMEMEYE BAŞLADI" Emekli olduktan sonra kendini sokak hayvanlarına adadığını belirten Nevzat Eski, hayvan sevgisinin çocukluk yıllarında başladığını, emekli olduktan sonra yaklaşık 10 yıldır İncek Mahallesi'nde ağabeyine ait bir binayı hayvan barınağına çevirdiğini söyledi. Eski, şunları söyledi: "Sokaklarda aç, susuz ve bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını barınağa getirerek bakmaya çalışıyorum. Şu an elimde 60 köpek ve 6 kedi var. Bu hayvanlarla zor kış şartları geçirmeye çalışıyoruz. 10 yıl önce emekli oldum. Elime yaklaşık 2 bin TL emekli maaşı geçiyor. Bu paranın tamamına yakınını, barınağımda bakmaya çalıştığım hayvanlara harcıyorum. Beslenmeleri yanı sıra, sağlık ve tedavi paraları da bunların içinde. Ama son günlerde elime geçen para yetmemeye başladı. Sağlık ve tedavileri için özel hayvan kliğine götürüyorum. Sağ olsun, Veteriner Hekim Ateş Barut yeterince ilgileniyor ve bana yardımcı olmaya çalışıyorlar" Nevzat Eski'nin hastalanan ve kısırlaştırılacak hayvanları, hayvan hastanelerine götürdüğünü belirten Veteriner Hekim Ateş Barut ise "Nevzat Eski'nin çok iyi bir hayvan sever olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kendisi ile yakından ilgileniyoruz ve gerekenlerin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlarda elindeki hayvanlara bakmaya çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle kendisine her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.