(Görüntülü Haber) Hayvan severlerden, üniversitede kaybolan köpeklere tepki

TRABZON Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi yerleşkesinde bir süre önce 6 köpeğin aniden kaybolmasına tepki gösterdi. Kentte, Atatürk Alanı’nda bir araya gelen Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyesi çok sayıda kişi, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi yerleşkesinde bir süre önce 6 köpeğin kaybolmasıyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Ellerinde ‘Kampus atmadı, belediye almadı peki neredeler?’, ‘İnsanlık öldü hayvanları koruyalım’ ve ‘Hocam eğitim şart’ şeklinde yazılı döviz taşıyan grup yüzlerine köpek maskeleri de takarak kaybolan bahse konu köpeklerin akıbetlerine dikkat çekti. ‘KÖPEKLER ÖLDÜ MÜ, ZEHİRLENDİLER Mİ? Grup adına bir konuşma yapan TRAHAYKO Derneği Başkan Yardımcısı Efsun İsgent, aniden kaybolan köpeklerinin durumunun meçhul olduğunu belirterek şunları söyledi: "Fatih Eğitim Fakültesi’nde son günlerde üzücü bir olay yaşanmıştır. 6 köpek bir gece aniden yok olmuştur. Bu yok olmanın içeriği de sonucu da meçhuldür. İlgililerden tatmin edici ve tutarlı bir cevap alınmadığı için bu köpeklerin sadece toplandığı mı yoksa zehirlendiği mi ucu her türlü yoruma açık ir soru olarak durmaktadır. Akçaabat ve Trabzon Belediyelerine bağlı barınaklarda yapılan bütün araştırmalara rağmen bu köpeklerin izine rastlanmamıştır. O halde bu köpekler nerededir? Yasanın gerektirdiği gibi veteriner ya da uzman kararına ve kontrolü başvurulmaksızın, keyfi bir şekilde toplanan hayvanlar öldürülmüş ya da ölüme terk mi edilmiştir?” "ÇÖZÜM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR" Kaybolan köpeklerle ilgili hukuki mücadelenin de başlatılacağına işaret eden İsgent konunun takipçisi olacaklarını vurgularken şöyle konuştu: “Fatih Eğitim Fakültesi'nde geniş yerleşke alnına yayılmış, yaşam savaşı veren köpeklerin kontrol altında tutulması için çözüm toplamak ya da öldürmek değildir. Saldırma ve yaralama ihtimali olan köpeklere uzman tanımlaması ve yasal çerçeve içinde müdahale edilebilir. Aksi takdirde yasal dayanaktan yoksun operasyonlar, öncü olması gereken fakültenin imajına zarar verecektir."