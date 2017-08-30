Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

(Görüntülü Haber) HAYVAN PAZARINDA DURGUNLUK

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),()AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Kurban Bayramı'na iki gün kalırken, satıcılar kurbanlıklara ilginin azlığından şikayet etti. Sandıklı'da hayvan pazarında kurbanlık satışları...

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),()AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Kurban Bayramı'na iki gün kalırken, satıcılar kurbanlıklara ilginin azlığından şikayet etti. Sandıklı'da hayvan pazarında kurbanlık satışları sürüyor. Kurban Bayramı'na iki gün kalırken, satıcılar ilginin azaldığını, satışların büyük oranda düştüğünü söyledi. Alıcıların, 'fiyatlar düşer' umuduyla son günü beklediğine değinen satıcılardan Birol Altınpınar, büyükbaş hayvanların 4- 10 bin lira arasında, küçükbaş hayvanların ise 600- 1200 lira arasında satıldığını söyledi. Birol Altınpınar, "Kurbanlık satışları az. Öyle yoğun bir satış yok. Büyük ihtimal vatandaş arife gününü bekliyor" dedi. Büyükbaş kurbanlık satan 40 yaşındaki Nebi Kutlu ise "Kurban pazarı bugün ve yarın açık. Satış yapılıyor ama az. Hayvan da az, alıcı da. Vatandaş son günü bekliyor. Son gün alım satım hızlı olacak gibi" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314