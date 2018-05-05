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(Görüntülü Haber) Hayri İnönü En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü

ROMAN vatandaşlara yönel­ik yürüttüğü katılımcı ve bütünleştirici politikalar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak...

ROMAN vatandaşlara yönel­ik yürüttüğü katılımcı ve bütünleştirici politikalar ve gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Sivil Toplumu Geliştirme Ortak Girişimi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.


 

Roman vatandaşlarının her zaman yanında olan Şişli Belediyesi roman vatandaşlarla yemekli bir organizasyon gerçekleştirdi. Şişli İnside Otel’de düzenlenen"En Roman Dostu Belediye Başkanı Ulusal Ödül Töreni’nde romanların dans gösterisi büyük alkış topladı. Dans gösteriminin ardından jüri üyeleri tarafından Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta’ya ödülleri takdim edildi.


 

“BU ÖDÜLÜ ALDIĞIM İÇİN ÇOK GURURLUYUM”


 

Romanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü,” Bu ödülü aldığım için çok gururluyum. Roman camiasının önde gelen toplum liderleri var. Onlarla beraber çalışıp aldık. Bu ödülü verenlere ve roman dostlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


 

Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta da, ”Romanlar son derece uyumlu, neşeli ve sevimli insanlar. Aslında toplumdaki romanlara yönelik algının değişmesi açısından bu tarz çalışmalar çok önemli. Bu projeyi yürüten ve emek sarfeden herkese çok teşekkür ederim” dedi.

 

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