(Görüntülü Haber) 'Hayırlı damat' eski Bolu Valisi Özçimen'e soruşturma izni

Ersin ERCAN/BOLU, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, FETÖ/PDY'den tutuklu eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen hakkında, kayınpederi ve kayınvalidesini İl Özel İdaresi'ne ait havuzlu kaplıcada 1156 gece ücretsiz konaklattırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Danıştay'ın bozma kararı üzerine, 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanması için ikinci kez soruşturma izni verdi. Eski Vali Özçimen'in, "Kaplıcada ücretsiz kalan bakan, milletvekili, vali, hakim ve yakınlarından bir çok isim sayabilirim" yönündeki savunması ise 'kamunun hak ve menfaatlerini bilerek korumadığının itirafı' olarak kabul edildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2010- 2014 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan İbrahim Özçimen hakkında, kayınpederi emekli imam Hüseyin ve kayınvalidesi Yadigar Karaduman'ı, 20 Kasım 2010- 20 Ocak 2014 tarihleri arasında 1156 gece İl Özel İdaresi'ne ait Karacasu Küçük Kaplıca tesislerinde ücretsiz konaklattırdığı iddiasıyla soruşturma başlattı. 'Yakınlarını devlet imkanlarından ücretsiz yararlandırmak', 'Usulsüz yurtdışına çıkmak ve harcırah almak' iddiasıyla yürütülen soruşturma 2015 yılının Ağustos ayında tamamlandı. Özçimen hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanması için soruşturma izni verildi. Danıştay, 17 Mart 2016 tarihinde, Özçimen'in ücretsiz konaklamaya yönelik talimatı olup olmadığının araştırılmasını isteyerek kararı bozdu. YOZGAT'TAN BOLU'YA MAKAM ARABASIYLA GETİRMİŞ Bunun üzerine yürütülen ikinci soruşturma da tamamlandı. Mülkiye müfettişlerinin ön inceleme raporu doğrultusunda hazırlanan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası bulunan kararda, Özçimen'in kayınpederi Hüseyin ve kayınvalidesi Yadigar Karaduman'ı, Yozgat'tan makam arabası ile Bolu'ya getirdiği ve 184 bin 960 TL olan 1156 gecelik konaklama ücretine karşı 2013 yılında sadece 8 bin 500 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Soruşturma açıldıktan sonra, yani konaklamadan 1.5 yıl sonra borcun 50 bin 840 TL'sinin ödendiği, faizi ile birlikte kalan 170 bin 763 TL'nin de Danıştay'a itiraz sürecinde 28 Aralık 2015'te kayınpeder Hüseyin Karaduman tarafından ödendiği belirtildi. 'SESSİZ KALMASI ZIMNİ TALİMATTIR' Kararda Danıştay'ın bozma gerekçesindeki 'talimat' konusuyla ilgili de şöyle denildi: "İbrahim Özçimen'in, kayınpederi ve kayınvalidesini bizzat kendisi Yozgat'tan getirip kaplıca tesislerine yerleştirdiği, kaplıcanın bağlı olduğu Bolu Özel İdaresi Turizm, Madencilik, İnşaat, Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanının da kendisi olduğu ve şirketin alacak- borçlarının bizzat kendi başkanlığı etrafında toplanan yönetim kurulu toplantılarında ele alındığı da düşünüldüğünde, ücretsiz konaklama için talimatı olmasa dahi bu paranın verilmemesi karşısında sessiz kalmasının da 'zımni talimat' anlamına geldiği görülmektedir." Kararda, tanık olarak dinlenen şirket genel müdürü Tahsin Akduman, şirket yönetim kurulu üyesi İlhan Serçe, şirket muhasebe görevlileri Şeref Akduman ve Gülşen Süren'in, İbrahim Özçimen'in kayınpederi ve kayınvalidesi için konaklama ücretlerinin tahsil edilmesi için kendilerine talimat verilmediğini söyledikleri hatırlatıldı. 'ÜCRETSİZ KALAN BAKAN, MİLLETVEKİLİ, VALİ YAKINLARI SAYABİLİRİM' Kararda, İbrahim Özçimen'in, "Eski Bolu Valisi M.A.T. Vali olarak çalıştığı 6 yıla yakın sürede anne ve babasını kaplıcada barındırdığı halde 1 kuruş ödememiştir. Burada ücretsiz kalan bakan, milletvekili, vali, hakim ve yakınlarından bir çok isim sayabilirim. Eski Antalya Valisi M.T.'nin ağabeyi ve ailesi örnektir" yönündeki savunması da hatırlatıldı. Bu savunmanın da, Özçimen'in bunları bildiği halde konaklama ücretlerinin tahsili noktasında herhangi bir işlem yapmamasının, yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin hak ve menfaatlerini bilerek korumadığının itirafı anlamına geldiğine işaret edildi. 'TESİSLERİNİN MENFAATLERİNİ KORUMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU HALDE' Konaklama bedelinin tamamının sonradan ödenmesinin 'görevi kötüye kullanma' suçunu ortadan kaldırmadığı, bu durumun yargılama sırasında göz önünde bulundurulması gereken bir durum olduğuna vurgu yapılan kararda şöyle denildi: "İbrahim Özçimen'in, kayınpederi ve kayınvalidesini kaplıca dublekslerinde konaklattığı, fakat ödenmesi gereken konaklama ücretini zamanında ödemediği, hatta soruşturma başlatılmamış olsaydı bu ödemeyi gerçekleştirmeyeceği ve böylelikle yakınlarına haksız menfaat sağladığı, ayrıca yönetim kurulu başkanı sıfatıyle kaplıca tesislerinin hak ve menfaatlerini korumakla görevli olduğu halde, bu konaklama ücretlerinin tahsilini takip etmemek sureti ile kamuya ait şirketin menfaatlerini koruyamadığından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesine göre soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir." YURTDIŞI GEZİLERDE ÇİFTE HARCIRAH Eski Özçimen hakkında, proje kapsamında yurtdışına gittiği gezilerde hem ilgili projeden, hem de İl Özel İdaresi bütçesinden harcırah tahakkuk ve tahsilinde bulunarak menfaat temini suçunu işlediği gerekçesiyle de aynı kanun kapsamında soruşturma izni verildi. İbrahim Özçimen, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında görevinden ihraç edilerek tutuklanmıştı.