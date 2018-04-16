Ramazan EĞRİ - İSTANBUL - HAYDARPAŞA garında boş vagonlarda yangın çıktı. Haydarpaşa garındaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
(Görüntülü Haber) Haydarpaşa Garında vagonlarda yangın çıktı 2
Ramazan EĞRİ - İSTANBUL - HAYDARPAŞA garında boş vagonlarda yangın çıktı. Haydarpaşa garındaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi....
16 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
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