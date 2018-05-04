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(Görüntülü Haber) Haydar Aliyev, 95'nci doğum yıldönümünde tarsus'ta anıldı

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),() MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Azerbaycan'ın kurucu merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 95'inci doğum yıl dönümü nedeniyle anıldı.Tarsus Belediyesi ile Azerbaycan'dan gelen heyetin ortaklaşa düzenlediği anma...

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),() MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Azerbaycan'ın kurucu merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 95'inci doğum yıl dönümü nedeniyle anıldı.Tarsus Belediyesi ile Azerbaycan'dan gelen heyetin ortaklaşa düzenlediği anma programı Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirildi. Program saygı duruşu, Azerbaycan Milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Konuşmasında Azerbaycan ile ilelebet kardeş kalacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, Sizleri kendimizden ayrı görmedik. Özgürlük ve bağımsızlık her halkın servetidir diyerek yola çıkan unutulmaz lider Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulmasının kapılarını açmış bir liderdir. Görev yaptığı süre içerisinde tüm Türk Dünyasının sevgisini, saygısını kazanmıştır. Tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır dedi. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bizim büyük liderimize böyle bir parkı bahşettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün güçlü ve büyüyen Azerbaycan O'nun eseridir. Her zaman Türkiye'nin yanında olan bir kuvvettir. Güçlü Azerbaycan ve güçlü Türkiye O'nun hayaliydi. Bizim de amacımız aynıdır. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye ve güçlü Türk Dünyası. Bizim yarınımız her zaman bir olacak ve her zaman zafer kazanacağız diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise, Aliyev'in çağın deha siyaset ve devlet adamlarından birisi olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından heyet parkta bulunan Haydar Aliyev'in anıtına çiçek bırakılıp parkı dolaştı.

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