(Görüntülü Haber) Hayati Yazıcı: ‘Darbenin iyisi kötüsü olmaz, hepsine siyasi eşkiyalık olarak bakıyorum

ÜMRANİYE Belediyesi'nin '28 Şubat'a Günümüzden Bakmak' konulu panele katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Darbenin iyisi kötüsü olmaz, hepsine siyasi eşkıyalık olarak bakıyorum dedi. Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan'ın sunuculuğunu yaptığı Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen '28 Şubat'a Günümüzden Bakmak' konulu panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi ve belgesel gösterimiyle başlayan programda 28 Şubat postmodern darbe sürecinde yaşananlar masaya yatırıldı. 'TÜRKİYE BEDELLER ÖDEMİŞTİR' Panelde konuşan Yazıcı,Bu topraklara düşman olan unsurların da tehdidiyle, yönlendirmeleriyle, her 10 yılda bir bahane uydurmak suretiyle milletin egemenlik hakkına müdahale etmiş, Türkiye bedeller ödemiştir dedi. '28 ŞUBAT POSTMODERN DARBESİ ETKİLERİ ÇOK FAZLA OLAN BİR DARBEDİR' Hayati Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: "Darbenin iyisi, kötüsü olmaz, hepsine genel olarak siyasi eşkıyalık olarak bakıyorum. Ama 28 Şubat Postmodern darbesi etkileri çok fazla olan bir darbedir. Sadece siyasi kadrolarla ilgilenmemiş, siyasi kadroları devre dışı bırakıp da onun yerine uygun gördüğü kadroları getirmekle yetinmemiş. Bir toplumun en önemli gücü sosyal hayatın dokusudur. Sosyal alan oluşturan insanların birbirleriyle olan ilişkileridir. Özgürce inandıkları gibi yaşama hakkına sahip oluşlarına duyulan saygıdır. Ama 28 Şubat Postmodern darbesi, sadece siyasi kadrolar değil, sosyal hayatın hemen hemen kendince tanımladığı belli bir kurallar malzemesi içinde müdahale etmiş, başkalaştırmayı kendisine görev olarak ilan etmiştir." 'ÖNCE TOPLUM OLARAK KENDİMİZİ SORGULAMAMIZ LAZIM' AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ise,"28 Şubat'tan önce toplum olarak kendimizi sorgulamamız lazım. Eğer 1960 darbesinden sonra 1960 darbesini sorgulasaydık, 1971 muhtırası olmazdı. Eğer 1971 muhtırasını sorgulasaydık, 1980 darbesini görmezdik dedi. 'TANKLAR ARTIK KENDİ GÖREVİNİ YAPMAYA BAŞLADI' Karaca,"28 Şubat'ta tanklar Sincan?da millete karşı yürüyordu. Demokrasiye balans ayarı yapıyoruz adı altında. 15 Temmuz'da tanklar milleti eziyordu. Ama bugün bu tanklar Afrin'de teröristleri eziyor. Tanklar artık kendi görevini yapmaya başladı ifadelerini kullandı. 'MİLLETİN ÖZÜ VE SÖZÜ GEÇERLİ OLSUN DİYORUZ' Panele katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da,"Bir daha bu ülke 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar, 27 Mayıslar, 12 Eylüller yaşamasın diyoruz. Milletin özü ve sözü geçerli olsun diyoruz dedi.