(Görüntülü Haber) Hayat kadınlarında frengi ve HIV virüsü tespit edildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan Gürcistan uyruklu 5 hayat kadınında, HIV ve frengi tespit edildi. Fuhuşa aracılık ve yer temin eden 9 kişi de gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, hayat kadınlarının Akçay Mahallesi'ndeki bir evde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini öğrendi. Yapılan teknik takip sonrası, eve baskın düzenledi. Operasyonda Gürcistan uyruklu 5 kadın ile fuhuşa aracılık yaptığı öne sürülen M.K ( 39) ve L.A (41) ayrıca yer temin ettiği iddia edilen I.B (50) yakalandı. Çalışmalarını sürdüren polis, yine fuhuşa aracılık ettiklerini belirlediği A.G. (31), F.B. (19), R.K. (24), E.A. (27), S.S.Ç. (17), H.I.A.'yı (17) da yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen R.K ise tutuklandı. Edremit Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollünde Gürcistan uyruklu 5 hayat kadının, frengi ve HIV virüsü taşıyıcısı olduğu belirlendi. Hayat kadınları işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Bugüne kadar hayat kadınlarıyla ilişkiye girdiği belirlenen 60 kişinin, emniyette ifadesine başvurulduğu belirtildi. Kadınlarla ilişkiye girdiği öne sürülen bu kişilerin de sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.