(Görüntülü Haber) Hawk füzeleri Afrin'den gelecek olası saldırılara karşı hazır
16 Ocak 2018 Salı 14:33
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