(Görüntülü Haber) Havuzda yüzen kadınların üstüne tavandaki alçıpanlar düştü: 6 yaralı
SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde bulunan termal tesislerde havuzda yüzen kadınların üzerine tavandaki alçıpanlar düştü. Yaralanan 6 kadın tedavi hastanede altına alındı. Olay saat 15.00 sıralarında Taraklı Yenigün Mahallesi Yeni Camii...
20 Ocak 2017 Cuma 18:18
SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde bulunan termal tesislerde havuzda yüzen kadınların üzerine tavandaki alçıpanlar düştü. Yaralanan 6 kadın tedavi hastanede altına alındı. Olay saat 15.00 sıralarında Taraklı Yenigün Mahallesi Yeni Camii Bulvarı'nda bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Kadınların yüzdüğü havuz bölümünde tavanda bulunan alçıpanlar koptu. Bu sırada havuzda yüzen 6 kadın alçıpanların üstlerine düşmesi sonucu yaralandı. Meral Gümüş, Merve Ekmen, Mehtap Ekmel, Duygu Bağcu, Hatice Tetik ve Nebiye Aksal, ambulanslarla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların yakınlarını tesisteki diğer kişiler sakinleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.