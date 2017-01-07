Haber-Kamera-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL() İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 6-7 Ocak tarihinde Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı 500 seferini iptal etti. Kar yağışının dün akşamdan beri etkili olmasından dolayı Atatürk Havalimanı'na inmesi gereken 70 üzerinde uçak başka meydanlara yönlendirildi. Bu yüzden havayolu şirketleri seferlerinde aksama yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi dün akşamdan beri aksama olmaması için yoğun olarak karla mücadele etti. Pistler açık tutulmaya çalışılmasına rağmen uçaklar sefer aksamaları nedeniyle iniş ve kalkış yapamadı.
(Görüntülü Haber) Havalimanında kar ile mücadele; THY 500 seferini iptal etti
Haber-Kamera-Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL() İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 6-7 Ocak tarihinde Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı 500 seferini iptal etti. Kar yağışının...
07 Ocak 2017 Cumartesi 10:07
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