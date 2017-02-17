(Görüntülü Haber) Havalimanı otoparkında kaza

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN/İSTANBUL Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali katlı otoparkının turnikelerinden geri manevra yapmak isteyen Engin Özpınar'ın kullandığı cip bariyerleri aşarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki kanala düştü. Bir kat aşağı düşen aşağıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan Özpınar, " Bir an da oldu. Araba kaydı" dedi.