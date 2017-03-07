(Görüntülü Haber) Havalar ısındı, şerbete ilgi arttı

Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sokaklarda satışa sunulan meyan şerbetine talep arttı. Son günlerde hava sıcaklıklarını hissedilebilir derecede arttığı Gaziantep' te yazın özlenen lezzetlerinden meyan şerbetine vatandaşlar rağbet göstermeye başladı. 200 yıllık geçmişe sahip meyan şerbetinin yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliğinin yanı sıra karın ağrılarına, iştahsızlığa, ülser, gastrit gibi hastalıklara da iyi geldiğine inanılıyor. Kentte 16 yıldır seyyar olarak şerbet satışı yapan Mustafa Büyükkılıç, hava sıcaklıklarının artmasıyla satışlara başladıklarını belirterek şöyle dedi: "Akşamdan sallara koyduğumuz meyan kökünün üstüne buz koyuyoruz. Meyan kökünü buz koyduğumuz sallarda 9 saat bekletiyoruz. Bu süre içerisinde salın altındaki kaplara şerbet damıtılıyor ardından tuluklara doldurup satışa sunuyoruz. Kışın soğuk havada içilmediği için yaz ayları meyan şerbeti zamanıdır. Gaziantep halkı yaz mevsiminde şerbet içer ve şu an satışlar güzel."