(Görüntülü Haber) Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ merkez Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, 5 gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanda oturanlar binanın havalandırma boşluğuna düşen ve sesler çıkaran güvercini önce kendiliğinden çıkabileceğini düşünerek önemsemedi. Aradan 5-6 gün geçmesine rağmen güvercinin kanat seslerinin hala geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Doğukent Mahallesi'ndeki apartımana gelen Elazığ Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunun duvarını kırılarak güvercini bulunduğu yerden sağ çıkardı. Apartman sakinleri, günlerce aç kalan ve kaldığı yerde isten dolayı siyah olan güvercini alarak besleyeceklerini, daha sonra salıvereceklerini söyledi.