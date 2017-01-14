Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılan havadan görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Havadan görüntülerle Zeytinburnu'nda enkaz kaldırma çalışması
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılan havadan görüntülendi.
14 Ocak 2017 Cumartesi 15:26
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