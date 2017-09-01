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(Görüntülü Haber) (Havadan görüntülerle) Kurban kesim merkezleri ve çevresinde izdiham var

Haber-Kamera : Ali AKSOYER/İSTANBUL() Kurban Bayramı'nın 1.gününde İstanbullu'lar kurban kesim merkezlerini doldurdu. 600 çadırlık Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı....

Haber-Kamera : Ali AKSOYER/İSTANBUL() Kurban Bayramı'nın 1.gününde İstanbullu'lar kurban kesim merkezlerini doldurdu. 600 çadırlık Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı. Bayram namazının ardından alana gelen vatandaşlar, kesim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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