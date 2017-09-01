Haber-Kamera : Ali AKSOYER/İSTANBUL() Kurban Bayramı'nın 1.gününde İstanbullu'lar kurban kesim merkezlerini doldurdu. 600 çadırlık Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı. Bayram namazının ardından alana gelen vatandaşlar, kesim merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
(Görüntülü Haber) (Havadan görüntülerle) Kurban kesim merkezleri ve çevresinde izdiham var
Haber-Kamera : Ali AKSOYER/İSTANBUL() Kurban Bayramı'nın 1.gününde İstanbullu'lar kurban kesim merkezlerini doldurdu. 600 çadırlık Sultangazi'deki İstanbul'un en büyük kurban satış merkezi de yoğunluktan nasibini aldı....
01 Eylül 2017 Cuma 11:13
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