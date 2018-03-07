Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Bayrampaşa'da otogarın yanında bulunan 63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı. Alanın şu an için sadece ticari yapılaşmaya açık olduğu belirtildi. Belediye arsanın rayiç bedelini 214 milyon lira olarak belirlemişti. 63 bin metrekarelik ticari alanın KDV dahil 145 milyon liraya bir yatırım fonuna satıldığı belirtildi. Katarlı ve Azeri firmaların ortak olduğu fonun, araziyi lojistik firmalara kiraya vermeyi planladığı öğrenildi. Görüntü Dökümü: HAVADAN GÖRÜNTÜLER -Alanın görüntüsü -Detaylar
(Görüntülü Haber) (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DAKİ DEV ARSA EL DEĞİŞTİRDİ
Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL Bayrampaşa'da otogarın yanında bulunan 63 bin metrekarelik arsa 145 milyon liraya satıldı. Alanın şu an için sadece ticari yapılaşmaya açık olduğu belirtildi. Belediye arsanın rayiç bedelini 214 milyon lira...
07 Mart 2018 Çarşamba 12:26
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.