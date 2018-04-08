HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ-HD İSTANBUL- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Büyük zarar gören yalının içindeki bir çok eşya kırılmış.
(Görüntülü Haber) HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ
HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ-HD İSTANBUL- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE GEMİNİN ÇARPTIĞI YALININ SON HALİ Haber: Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı...
08 Nisan 2018 Pazar 15:21
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