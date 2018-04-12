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(Görüntülü Haber) Havadan görüntülerle dünyanın en büyük lale halısı (1)

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür DENİZ KAYA - Harun UYANIK - İSTANBUL 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda lalelerden halı yapıldı. Bu yılki lale halı, İstanbul'un Fethinin 576. yıl dönümü nedeniyle...

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür DENİZ KAYA - Harun UYANIK - İSTANBUL 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda lalelerden halı yapıldı. Bu yılki lale halı, İstanbul'un Fethinin 576. yıl dönümü nedeniyle 576 bin canlı lale ile 1734 metrekare alan üzerine kuruldu. Lale halılarında Türk Dünyası'nda yüz yıllardır kadınların halılara dokuduğu anonim motifler kullanıldı.

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