Ali AKSOYER / İstanbul İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının verdiği zarar sabah gün ışıdığında ortaya çıktı. Haydarpaşa limanı devrilen vinçler ve ardından çıkan yangının ardından adeta bir savaş meydanına döndü. Liman şu anda kullanım dışı kalırken, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kötü hava koşullarının en fazla zarar verdiği Haydarpaşa limanında ortaya çıkan zarar gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. Devrilen vinçler ve ardından başlayan yangın nedeniyle limanda şu anda yükleme ve boşaltma yapılamıyor. Liman sahasında şu anda zarar tespit çalışmalarının sürdüğü tamamlanmasının ardından enkazların kaldırılma işlemlerine geçileceği öğrenildi. Liman bölümünde bazı konteynırlarında hasar gördüğü görüldü.
(Görüntülü Haber) (Havadan görüntü) 3 dev vincin yerle bir olduğu Haydarpaşa limanı savaş meydanı gibi
Ali AKSOYER / İstanbul İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve dolu yağışının verdiği zarar sabah gün ışıdığında ortaya çıktı. Haydarpaşa limanı devrilen vinçler ve ardından çıkan yangının...
28 Temmuz 2017 Cuma 10:47
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.