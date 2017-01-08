Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, karpostallık manzaralar ortaya çıktı. Cuma akşamı başlayan karla birlikte saatler süren trafik tıkanıklıkları yaşanmış, İstanbullular yolda kalmış, TEM yolu otoparka dönmüştü. Bugün zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi, aralıklı yağan kar özellikle Sultanahmet, Eminönü, Karaköy semtlerinde kentin güzelliğini gözler önüne serdi. Soğuk hava nedeniyle birçok İstanbullu Pazar gününe evinde geçirirken, kentin bu güzelliğinden daha çok yabancı turistler faydalandı, bol kamera ve fotoğraf çekimleri yaptı.
(Görüntülü Haber) Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar
Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, karpostallık manzaralar ortaya çıktı. Cuma akşamı başlayan karla birlikte saatler süren trafik tıkanıklıkları yaşanmış,...
08 Ocak 2017 Pazar 15:13
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