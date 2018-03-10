(Görüntülü Haber) Hava ulaşımına sis engeli

İSTANBUL'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı uçaklar Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pisti pas geçerken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı. Atlasglobal Havayolları'nın Yerevan-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağı da Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde havalimanına inmek için alçalan uçak iki kez denemesine rağmen sis nedeniyle iniş yapamayınca, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na divert (yönelme) etti. Uçak bir süre sonra yolcularıyla birlikte yeniden havalanarak Atatürk Havalimanı'na indi.. Öğlen saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkışlardaki gecikmeler yaşanmaya devam ediyor.