(Görüntülü Haber) Hava almak için çıktığı balkonda çocuklarıyla mahsur kaldı

Muammer ŞEN KARAMAN,() Karaman'da 5 katlı binanın son katında hava almak için iki çocuğuyla birlikte çıktıkları balkonda mahsur kalan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bugün 12.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. 2 yıldır Karaman'da oturan Atefeh Mohammadi, iki çocuğuyla birlikte balkona hava almaya çıktı. Kapının arızalanması üzerine içeri tekrar giremeyen Mohammadi ve çocukları, balkonda mahsur kaldı. Durumu fark eden komşuları polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkıp, kapıyı açmasıyla Mohammadi ve çocukları yeniden içeri girebildi.