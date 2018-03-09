'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan birliklere takviye amacıyla ilçeye gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, sınırdaki karakollara yönlendirildi.
(Görüntülü Haber) Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor
'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan birliklere takviye amacıyla ilçeye gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, sınırdaki karakollara yönlendirildi.
09 Mart 2018 Cuma 23:06
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