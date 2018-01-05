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(Görüntülü Haber) Hatay Havalimanı'nda yağmur suyuna kovalı önlem

HATAY Havalimanı'nın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için yan yana konulan kovalar görenleri şaşırttı. Hatay ve ilçelerinde dün şiddetli yağış etkili oldu. Bu sabaha kadar süren yağış...

HATAY Havalimanı'nın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılmasını önlemek için yan yana konulan kovalar görenleri şaşırttı.

Hatay ve ilçelerinde dün şiddetli yağış etkili oldu. Bu sabaha kadar süren yağış nedeniyle Hatay Havalimanı'nın çatısı da su akıttı. Havalimanı görevlileri, suyun aktığı yerden kesemeyince altına kova koyarak önlem almaya çalıştı. Görevliler farklı noktalardan akan su için yan yana kovalar koydu. Kovaları gören yolcular şoke olurken, yağmurun kesilmesiyle kovalar da kaldırıldı.

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