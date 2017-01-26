(Görüntülü Haber) Hastayı kurtarmak için seferber oldular

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HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Dedeler Köyü'nde rahatsızlanan ve köy yolu kar nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyen Fırat Arslan'ın imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki...

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi Dedeler Köyü'nde rahatsızlanan ve köy yolu kar nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyen Fırat Arslan'ın imdadına İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yetişti. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler Köyü'nde oturan Fırat Arslan göz tansiyonu hastalığından fenalaşarak gözlari şişince yakınları onu hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak. kar ve tipi nedeniyle yol kapanınca İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve 112'ye haber verildi. Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası sağlık ekipleri köye ulaşarak Fırat Arslan'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan tedavi altına alındı.

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