(Görüntülü Haber) Hastanenin inşaat halindeki 8 katlı ek binasındaki yangın amatör kamerada

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Sinan BİLGİLİ / İstanbul Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti... 8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan yangın yaklaşık yarım saat sürdü. Bu arada, binayı saran alevler bir çevre sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi.