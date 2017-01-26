(Görüntülü Haber) Hastanede silahlı kişi paniği

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasının içinde duvarlara silahla ateş açan kişi gözaltına alındı. Başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik binasına gelen Ferdi E. bağırarak silahla binanın duvarlarına doğru ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri silahlı kişiyi gözaltına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, başhekimlik binasının duvarlarına 16 mermi isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan Ferdi E.'nin ilk ifadesinde, “Eşinden boşandığı için psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını" söylediği öğrenildi. Ferdi E.'nin uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak ve kasten yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinin ardından Asayiş Şube müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.