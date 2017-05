(Görüntülü Haber) Hastanede resim sergisi açıldı

İSTANBUL, () İSTANBUL Cerrahi Hastanesi, "Art in Hospital" adını verdikleri proje ile hastane içerisinde resim sergisi açtı. Hastane serginin gelirini Sanat Seninle Derneği'ne bağışlayacak. Sergi fikrini ortaya çıkaran isimlerden bir tanesi olan Özge Günaydın ise meme kanseri tedavisi sırasında sanatın iyileşmesine yardımcı olduğuna inandığını söyledi. "İNSANLARIN RUHSAL OLARAK HAZIRLANMASI DA GEREKİYOR" Birçok önemli ressamın eserlerinin bulunduğu serginin açılışında konuşan İstanbul Cerrahi Hastanesi'nin CEO'su ve genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, serginin teması ve sanat ile ilgili şunları söyledi: "Serginin teması sağlığın sanatla buluşması ve sağlığın iyileştirici özelliğine katkısı, sanatın bu tema ile birlikte sağlığa ve sağlıklı yaşama katkısını ortaya koymak istedik. Bu sergideki amacımız sanatın her şeklinin, sağlığa ve sağlıklı yaşama büyük katkısı olduğu ile ilgili. Bu topraklarda yüzyıllar önce, M.Ö. 4000 yılında başlayan Bergama'da Asklepion Sağlık Ajansları gibi, beraberinde Pantheon, Yunanistan'daki sağlık merkezi, Kos'taki sağlık merkezleri bunları kullandılar. Hastane içerisinde sağlıkla ilgili çalışmalarımızın yetmediğini düşünüyorum ben. İnsanlara ruhsal olarak hazırlıkların da gerektiğini düşünüyorum. Sanatın bu konuda çok büyük etkinliği olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım da böyle düşündüğü için sağlığı sanatla buluşturup böyle bir güzelliğin içinde olmak istedik." "ATEŞLER İÇİNDE UYUDUM, SABAH KALKTIĞIMDA HİÇBİR ŞEYİM YOKTU" Sanat Seninle Derneği Başkanı ve aynı zamanda kısa bir süre önce meme kanserini atlatmış bir sanatsever olan Özge Günaydın da fikrin nasıl ortaya çıktığını anlattı ve şunları söyledi: "Sanatın birleştirici gücünü deneyimlemek için Sanat Seninle Derneği olarak hep birlikte buradayız. Ben çocukluğumdan beri resim ve heykel yapardım. Hep bir hayalim vardı. Atölye kurmak ama bunu hep geciktirmiştim. Böyle geri planda içimde saklı tuttuğum bir şeydi bu. Meme kanseri geçirdim yaklaşık 3 yıl önce. O sürede 'Bir ölümle yüzleştiğiniz zaman bir şeyleri geciktirmenin boş olduğunu' görüyorsunuz ve bir an önce hareket etmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Hemen ofisimdeki bir odayı atölye yaptım. 1 gün içerisinde seramik fırını alındı. Böyle 6-7 kiloluk çamurdan bir gergedan heykeli yapmıştım. Çok ateşlenmişim ve onunla beraber uyuya kalmışım atölyede. Sabah kalktığımda hiçbir şeyim yoktu sanki o benim bütün ateşimi almıştı. Böyle güzel deneyimler yaşadım ben onun sanatın iyileştirici gücünü gördüm, deneyimledim." "SANAT KÖYÜ KURMAYI HEDEFLİYORUZ" Sergiye katılan diğer sanatçılardan opera sanatçısı Nuri Harun Ateş de böyle bir sergiye katılmanın çok gurur verici olduğunu belirtirken, Fırat Neziroğlu ise bu projenin temel hedefinin çocukluktan büyüklere kadar insan hayatına dokunuyor olması olduğunu açıkladı. Neziroğlu, uzun vadede bir sanat köyü kurmayı hedeflediklerini de söyledi. İstanbul Cerrahi Hastanesi icra kurulu ve işletme direktörü olan Banu Başaran ise ihtiyacı olan kadınlara dokunmak, farkındalığı arttırmak için bu projeyi hazırladıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Ne yapabiliriz? diye düşünürken sanatla bunu birleştirmenin uygun olduğunu düşünerek sanatın iyileştirici gücünün, insan üzerindeki etkisi bilimsel olarak da kanıtlandığı için Sanat Seninle Derneği ile ortak çalışmamız neticesinde bu projeyi oluşturduk. Bu projenin geliri meme kanseri hastalarına bağışlanıyor."