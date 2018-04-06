İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anında çekilen görüntülerde içeride büyük panik yaşandığı görülüyor. Hasta ve yakınları, dumanla kaplı koridorlarda ilerlerken zor anlar yaşıyor. Bu sırada cam kırılma sesleri duyuluyor. Dışarda çekilen görüntülerde ise yangının hastanenin arka bölümünde alt kısımlarda başladığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) Hastane yangınının ilk anında içeride ve dışarıda yaşananlara ilişkin yeni görüntüler
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anında çekilen görüntülerde içeride büyük panik yaşandığı görülüyor. Hasta ve yakınları,...
06 Nisan 2018 Cuma 12:53
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