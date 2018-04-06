(Görüntülü Haber) Hastane önünde taşeron işçilerin işsizlik isyanı

Cafer ZENGİN KAYSERİ, ) Kendilerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten ve işten çıkarılan işçiler adına konulan Deniz Erişir, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Madem suçluyuz, biz niye dışarıda elimizi, kolumuzu sallayarak gezebiliyoruz diye soran Erişir, Yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız bile bize selam vermiyor. Bundan sonra ya çalacağım, ya öldüreceğim, ya keseceğim, ama yapacak hiçbir şey bırakmıyorlar bize? diyerek yetkililerden yardım istedi. Kayseri'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan yaklaşık 150 taşeron işçinin, işine son verildiği belirtildi. Bu konuda seslerini duyurmak isteyen işçiler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi önünde oturma eylemi yaptı. Herkese koşulsuz şartsız kadro, sözleri tutulmalıdır. İşimiz geri dönmek ve kadrolu çalışmak istiyoruz. İşine son verilen taşeron işçiler yazılı pankartla dikkat çeken işçiler adına daha sonra basın açıklaması yapan Deniz Erişir, hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son verildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Yaşadığımız haksızlıklar duyulsun diye bu eylemi yaptıklarını dile getiren Erişir, şunları söyledi Kayseri'deki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Tıp Fakültesi bünyesinde taşeron olacak çalışan yaklaşık 150 işçi güvenlik soruşturmasından, sözlü mülakattan geçmelerine rağmen ayrıca sınavlarımızdan da geçtik. Kadroya alındık diye sevineceğimiz gün bize 1 Nisan şakası yapıldı. Arşiv soruşturması adı altından işimizden çıkarıldık. Ve bu arşiv soruşturmasının ne olduğu da bize söylenmiyor. Yani suçumuzu da bilmiyoruz. Suç varsa da bunu ispatla mükellefler ama bu da yok. Kapının önüne resmen atıldık. Buradan rektörümüze ve bütün yetkililere de sesleniyoruz; fakülte bünyesinde çoğu arkadaşımız 10 yılın üzerinde hizmet vermekteydi, sonumuz böyle mi olacaktı İnsan kaynakları ile görüşün diye bize haber geldi, insan kaynaklarına geldiğimizde arşiv soruşturması deyip, elimize bir kağıt verip, bizi kapının dışına attılar. Yasal haklarımızı biliyoruz, bu haklarımızı alabilmek için sonuna kadar zorlayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yetkililere sesleniyoruz, Herkese koşulsuz, şartsız kadro söz nerede kaldı Sözler tutulmadı. İşimize son verilen biz işçilere haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Arşiv soruşturması adı altında işte çıkarıldığımız söyleniyor. Suç yok ama işten çıkarılma var maalesef. Taşeronu kaldırıp, iş güvenliği getireceğiz diyen hükümet yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz; yıllardır hizmet verdiğimiz kurumun sadece önümüze bir kağıt koyarak, kapı dışarı etmesini sindiremiyoruz. İtiraz haklarımızı kullandık, işimize sahip çıktığımız kadar, gerçekten bize sahip çıkılmadı? şeklinde konuştu. GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI Açıklamasında gözyaşları içinde ?Gerekçe gösterilmeden kapı önüne konmak bizi teşvik eder, yıllardır beraber çalıştığım insanlar selam dahi vermiyor şeklinde açıklamalar da yapan Erişir, Yani ben küçük kızıma ekmek yediremeyeceğim dedi. Erişir, şunları söyledi Hiçbir gerekçe olmadan kapı önüne konmamız, bizi suça da teşvik eder. Şimdi 10 yıldır, 20 yıldır burada çalışan arkadaşlar buraya ömrünü vermiş, yaşı 35-40'ı bulmuş insanlar, her hangi bir fabrikanın, herhangi bir yerin önüne gittiğimiz de işten çıkarılma sebebini öğrenemedikleri takdirde onlarda bizi işe almayacaklar. Yani ben küçük kızıma ekmek yediremeyeceğim. 3, 5 gün sonra bakacağım, ben ne yaparım Yapılan basın açıklamasının ardından işten çıkarılan işçiler, hastane önündeki eylemlerini sonlandırdı.