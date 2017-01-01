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(Görüntülü Haber) Hastane önünde sızdı, acilde tedaviye alındı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, aşırı alkol aldığı iddia edilen 57 yaşındaki Ahmet Aydın Ö., hastane önündeki caddede sızınca acil serviste tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi....

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, aşırı alkol aldığı iddia edilen 57 yaşındaki Ahmet Aydın Ö., hastane önündeki caddede sızınca acil serviste tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Aydın Ö., Hüriyet Caddesi'nde yürürken Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yere yığılıp sızdı. Yerde hareketsiz yatan Ahmet Aydın Ö.'yü görenler, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ahmet Aydın Ö.'yü çevredekilerin yadımıyla ambulansa taşıdı ve ardından önünde sızdığı hastanenin acil servisine götürdü. Tedavisine başlanan Ahmet Aydın Ö.'nün aşırı alkollü olduğu belirlendi.

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