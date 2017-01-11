Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te hastanenin otoparkında park halinde bulunan bir otomobil motor kısmının tutuşması sonucu alev alev yanarken, yanında bulunan iki otomobil de hasar gördü. Olay, öğle saatlerinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında meydana geldi. Çocuğunu muayene için hastaneye götüren Kenan Güloğlu'nun park ettiği 74 BG 427 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı. Hastanenin güvenlik görevlileri otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalırken, yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yanında bulunan iki araçta da hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Hastane bahçesindeki otomobil alev alev yandı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te hastanenin otoparkında park halinde bulunan bir otomobil motor kısmının tutuşması sonucu alev alev yanarken, yanında bulunan iki otomobil de hasar gördü. Olay, öğle saatlerinde Karabük Eğitim...
11 Ocak 2017 Çarşamba 16:40
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