(Görüntülü Haber) Hastane bahçesi'nde yol verme kavgası

* Çıkan kavga sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde yol verme meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan bir kişi bu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay nedeniyle hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Edinilen bilgiye göre hasta ziyaretine gelen bir aile, hastanenin bahçesinde başka bir grupla yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya karışanlardan 55 yaşındaki Mehmet Şirin Kaya, kalp krizi geçirdi. Kaya, yakınları tarafından hemen hastanenin acil bölümüne getirildi. Şirin Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın yanında gelen akrabaları, tartışan diğer grupla tekrar kavgaya tutuştu. Kalabalığı ayırmak için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Olay yerine takviye olarak çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis, kavgaya karışan iki gruptan bazılarını gözaltına aldı. Polisin hastane çevresinde güvenlik önlemi devam ediyor.