İstanbul / Sarıyer Belediyesi'nin ATV araçlarıyla görev yapan Motorize Zabıta ekipleri, ilçe genelinde araçların girmekte zorlandığı mahallelerde hastaları ATV aracıyla taşıyarak hastanelere götürüyor. Evlerinden çıkamayan hasta vatandaşların ilaçlarını da ATV araçlı zabıyta ekipleri temin ederek dağıtımını yapıyor. Sarıyer Belediyesinin motorize zabıta ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan hastaları ATV aracıyla hastanelere taşıyor. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara da ilaçlarını ATV aracıyla temin ederek dağıtımını yapıyor. ATV araçlı zabıta ekipleri günün 24 saati çalışmalarını sürdürüyor.
(Görüntülü Haber) Hastaları ATV aracıyla taşıdılar
İstanbul / Sarıyer Belediyesi'nin ATV araçlarıyla görev yapan Motorize Zabıta ekipleri, ilçe genelinde araçların girmekte zorlandığı mahallelerde hastaları ATV aracıyla taşıyarak hastanelere götürüyor. Evlerinden çıkamayan hasta...
09 Ocak 2017 Pazartesi 17:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.