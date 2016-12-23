(Görüntülü Haber) Hastalar masalla şifa bulacak

ESKİŞEHİR'de 'Bir varmış bir yokmuş' adlı projesi ile hastalara masallar anlatılarak tedavilerine katkıda bulunulacak. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği, Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı'nın da (BEBKA ) ettiği 'Bir varmış bir yokmuş' projesinin tanıtımı yapıldı. Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tanıtım toplantısına Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Tunga Barçın, İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Mumcu, sağlık çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı. Proje sorumlusu Dr. Gamze Mumcu, masal terapi yöntemi ile hastaların iyileşme sürecine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini söyledi. Dr. Mumcu, gerek psikiyatri, gerek fizik tedavi gibi uzun yatış süresi olan hastalara el işi, resim, ebru çalışmaları, Kuran okuma, sinema gösterimi, tiyatro, halk oyunları, ritim ve koro eğitimleri de verdiklerini belirtti, Masal anlatma projesinin Eskişehir'de ilk defa uygulanacağını, hastaların yanısıra sağlık çalışanlarına da masal anlatmayı planladıklarını söyleyen Dr. Gamze Mumcu şöyle konuştu: "Dünya geliştikçe yeni teknolojiler, yeni adımlar bizi hızlandırıyor ve bu hızda geçmişimizi unutuyoruz. Bizim biraz yavaşlamaya ihtiyacımız var. Neden mi? Yavaşladığında fark etmeye başlarsın, etrafı görmeye zamanın olur, yine yavaşladığında, aslında ihtiyaçlarının normalden daha az olduğunu fark edersin ve ihtiyaçlarını azaltırsın. Böylelikle hayatına, etrafındaki kişilere önem vermeye zamanın olur ve bağ kurmaya başlarsın. Modern toplum bölünmek ve uzmanlaşmak üzerine kurulu ve aslında bizim bağ kurmaya bir arada olmaya ihtiyacımızı var. Biz bu amaçlarla gerek hastalarımıza, gerekse çalışanlarımıza masal anlatmak istiyoruz. BEBKA tarafından onaylanan projemiz kapsamında, Genel Sekreterliğimiz bünyesindeki hastanelerde çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşirelerden oluşan yaklaşık 30 gönüllü arkadaşımız masal anlatıcılığı eğitimi alacak ve profesyonel masal anlatıcısı olarak hizmet verecek." Yapılan konuşmaların ardından davetlilere 'İyi yürekli dev Memo' adlı masal anlatıldı.