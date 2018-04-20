(Görüntülü Haber)Hasta çocuklar 23 Nisan'ı hastanede kutladı 3

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), () MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Devlet Hastanesi'ndeki çocuk hastalar ve hastane personelin çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte, çocuklar hastalıklarını unutup, palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için erken kutlama yapıldı. Hastanede ilk kez yapılan uygulamada, çocukların yüzleri palyaçolar tarafından boyanıp, oyunlar oynatıldı. Çeşitli oyuncaklar dağıtılan çocuk hastalar için pasta kesildi. Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici pastadan ilk dilimi çocuklara ikram etti. Hasta çocuklardan İkbal Nur Boztepe 'Egemenlik' isimli şiiri okudu. Gönüllerince eğlenen çocuklar, bir süreliğine de olsa hastalıklarını unutup, mutlu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekim Opr. Dr. Orhan Kırmalı, ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanelerinde kutladıklarını belirterek, "Hastanemizde doktor sayımız arttı, buna paralel olarak tedavi gören hasta sayımızda da artış oldu. Hastalıklar sadece ilaçla tedavi edilmez. Hastalara moral ve psikolojik olarak destek vermek de bir tedavi şeklidir. Kutlamayla, çocukların doktor ve hastane korkusunu yenmesini de amaçladık. Çocuk doktorlarımız ve ilgili personellerimiz, proje kapsamında, mesai dışında poliklinikleri ve servisi süsledi. Hepsini bu özverilerinden dolayı kutluyorum" dedi. Kutlamanın ardından konuşan Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de "Ulu Önder Atatürk, dünyada eşi olmayan bir bayramı, çocuklara hediye etmiştir. Bunu gururla söylüyoruz. Bu yıl yine 23 Nisan'ı kutlayacağız. Bugün Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği, çocuk servisinde yatan hastalar ile personelin çocuklarına yönelik bir program düzenledi. Bizi de davet ettiler. Ben de bugün tüm programlarımı iptal ederek, çocuklarla beraber olabilmek için geldim. Mutlu oldum. Çocukların sevincine mutluluğunu görmek bize ayrı bir mutluluk verdi" dedi. Yemenici, konuşmasının ardından çocuk hastaların aileleri ile bir süre sohbet etti.